Dün Gece Resmen Dondular, Termometreler Eksi 30,3 Dereceyi Gördü! İşte Türkiye'nin En Soğuk Yeri

Kar yağışı sonrası Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkili olurken, birçok kent buz kesti. Meteoroloji tarafından gece yapılan ölçümlerde; Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi Erzurum'un 1550 rakımlı Karaçoban ilçesi oldu. İlçede gece en düşük sıcaklık eksi 30,3 derece olarak ölçüldü.

Karaçoban'ı eksi 28,0 derece ile Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyü ve eksi 26,3 derece ile Muş'un Bulanık ilçesi takip etti.

Muş Havalimanı'nda ise termometreler eksi 26,0 dereceyi gösterirken, Ağrı merkez Çukuralan köyü eksi 24,7, Bitlis Adilcevaz Çanakyayla köyü eksi 23,8, Erzurum Tekman Hacıömer köyü eksi 23,8, Ağrı Taşlıçay eksi 23,5, Van Gevaş Aydınocak köyü eksi 23,2, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı eksi 23,1, Ağrı Patnos eksi 22,9, Muş Malazgirt eksi 22,9, Van Özalp eksi 21,9, Diyarbakır Bismil Yukarısalat köyü eksi 21,7, Muş Yaygın Beldesi eksi 21,7, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı eksi 21,6, Ağrı merkez Cumaçay beldesi eksi 21,5, Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi eksi 20,6, Muş Kayak Merkezi eksi 20,5 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimleri oldu.

Kaynak: DHA