İstanbul'da Çatışma: Fenerbahçe Tribün Lideri İbrahim Gümüştekin'e Yine Silahlı Saldırı, Durumu Ağır

Alınan bilgilere göre, İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Sultantepe Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, park halindeki 20 AB 318 plakalı araçta 19 fişek girişi, 34 GYF 526 plakalı araçta 1 fişek girişi, otomatik silah ve tabancalara ait 30 boş kovan tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada "hırsızlık", "mala zarar verme", "tehdit", "resmi belgede sahtecilik", "oto hırsızlığı", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Tayfun Yararlı'nın (35) 34 NOD 670 plakalı araçla ve yanında yaralı bir kişiyle kaçtığı belirlendi.

FENERBAHÇE TRİBÜN LİDERİ ÇIKTI

Yaralı kişinin "hırsızlık", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "adam öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "Cumhurbaşkanına hakaret" gibi suçlardan kaydı bulunan ve Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri olarak bilinen İbrahim Gümüştekin (55) olduğu tespit edildi.

Yaralı olarak özel hastaneye getirilen ve vücudunda 5 mermi girişi olduğu belirlenen Gümüştekin'in bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

1 YIL ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİ

Diğer yandan 2024 yılında da İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı yapılmak istenmişti. Üsküdar Kuzguncuk'ta 11 Ocak 2023'te bir otoparkta 3 şüpheli tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda Şükrü Can Köseoğlu (24) hayatını kaybetmişti. Silahlı saldırının Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e yönelik yapıldığı ortaya çıkmıştı.

16 Ocak 2024'te 'Redkitler' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalanmıştı. Örgüt lideri F.D'nin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek için tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin ve Cem Gölbaşı'na yönelik saldırılar düzenlediği bilgisi edinilmişti.

Kaynak: AA-DHA