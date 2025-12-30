Ruhsatı Yok, Daha Önce 4 Kez Mühürlenmiş: Şişli'de 25 Kişinin Zehirlendiği Kebapçı Yıkıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Şişli ilçesinde, 21 Kasım'da restorandan lahmacun siparişi veren 25 kişi, rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Şikayet üzerine Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi'ndeki kebap restorana Şişli Belediyesi ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gelerek inceleme yaptı.

RUHSATSIZ, DAHA ÖNCE 4 KEZ MÜHÜRLENMİŞ

Ruhsatsız olduğu belirlenen restoran mühürlendi. Restoranın daha önce de 4 kez mühürlendiği öğrenildi.

Söz konusu restoran, Şişli Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Kaynak: DHA