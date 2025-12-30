Ruhsatı Yok, Daha Önce 4 Kez Mühürlenmiş: Şişli'de 25 Kişinin Zehirlendiği Kebapçı Yıkıldı
İstanbul Şişli'de 25 kişinin zehirlenmesinin ardından ruhsatsız olduğu belirlenen ve daha önce 4 kez mühürlendiği öğrenilen kebap restoranı Şişli Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul'un Şişli ilçesinde, 21 Kasım'da restorandan lahmacun siparişi veren 25 kişi, rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.
Şikayet üzerine Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi'ndeki kebap restorana Şişli Belediyesi ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gelerek inceleme yaptı.
RUHSATSIZ, DAHA ÖNCE 4 KEZ MÜHÜRLENMİŞ
Ruhsatsız olduğu belirlenen restoran mühürlendi. Restoranın daha önce de 4 kez mühürlendiği öğrenildi.
Söz konusu restoran, Şişli Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: