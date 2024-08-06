Kastamonu'da Yangın Paniği! Tek Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu

Kastamonu'da tek katlı bir evde yangın çıktı. Evde kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kastamonu'da Yangın Paniği! Tek Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Kalfa Sokak'ta bulunan; T.K.K. isimli vatandaşa ait tek katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İçerisinde eşyaların bulunduğu ve kimsenin yaşamadığı öğrenilen evde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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