Görüntüleri Gerçek Gündem Ortaya Çıkarmıştı... Savcıya Saldırıda Mekan Sahibi Tutuklandı

Gerçek Gündem'in ortaya çıkardığı Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine yönelik saldırıda mekan sahiplerinden biri tutuklandı. Mekan sahiplerinden Ercan Güleç ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mekanda çalışan Abdussamed Arpacı hakkında da adli kontrol kararı verildi.

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Ordu'da Ünye ilçesinde savcı olan Mücahit Şamil Koca, ailesiyle yemek yemek için Perşembe Yaylası'ndaki 'Güleç Izgara' adlı restorana gitti. Savcı Mücahit Şamil Koca, işletme çalışanlarına yemeklerinin kaç dakikada hazır olacağını sordu. İddiaya göre, çalışanlar tarafından savcıya 20 dakika ile 1 saat arasında farklı zaman aralıkları söylendi, bunun üzerine aralarında tartışma çıktı.

İş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde savcı Koca'nın restorandaki diğer kişilerle mekan dışında arbede yaşadığı görüldü. Olayın ardından jandarmayı çağıran Savcı Koca, aralarında mekanın sahiplerinin de bulunduğu kişilerden şikayetçi oldu.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 15 kişiden 12'si adliyeye çıkarılmadan serbest bırakıldı. Savcı Koca, kendisi ve yakınlarının darbedildiği iddiasıyla mekan sahipleri Erkan Güleç, Ercan Güleç ve çalışan Abdussamed Arpacı'dan şikayetçi oldu. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Güleç tutuklandı, Abdussamed Arpacı hakkında adli kontrol kararı verildi, Ercan Güleç ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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