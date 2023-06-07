Kastamonu’da sel: Yolu kapanan köylerde son durum

Kastamonu’da iki gün önce yaşanan sel sebebiyle yolu ulaşıma kapanan köylerin sayısı yapılan çalışmalarla 17’ye düştü. Ekipler, heyelan yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

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Kastamonu’da sel: Yolu kapanan köylerde son durum

Kastamonu’da iki gün önce etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle İnebolu, Abana, Bozkurt, Ağlı, Küre, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar ve Çatalzeytin ilçelerinde birçok köy yolunda heyelan oldu, ev ve işyerlerini su bastı. Bölgede sel sularının çekilmeye başlaması, çay ve derelerdeki su debisinin azalmasıyla selin verdiği tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı. Heyelanlar sebebiyle yolu kapanan 38 köy için çalışmalar devam ediyor. DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyelerin çalışmalarla kapalı köy yolu sayısı 17’ye düştü.

Heyelanlar sebebiyle birçok köy yolu da tamamen çökerek kullanılamaz hale geldi. Bozkurt ilçesinde Bayramgazi grup yolunda da heyelan yaşandı. Heyelan sebebiyle 11 köyün ulaşımının sağlandığı Bayramgazi, Yaşarlı, Keşlik, Dursun, Ulu, Işığan, Kestanesökü, Sakızcılar, Kızılcaelma, Yaylatepe ve İbrahim köyüne ulaşım sağlayan Bayramgazi grup yolu kullanılamaz hale geldi. Heyelanlar sebebiyle bölgedeki köprü, menfez köprü ve tersip bendleri de zarar gördü, bazı köylerin elektrikleri de kesildi.

“ÇATALZEYTİN’DE ÜÇÜNCÜ KEZ AFET YAŞIYORUZ”

Sel afetinin Çatalzeytin’de köy yollarına büyük zarar verdiğini belirten selzede Hüseyin Özdemir, “Epçeler köyü yolunda gördüğüm kadarıyla 30 metre civarında yol göçmüş. Buna benzer köylerimizin mevcut olduğunu öğrendik. Yollarda kayma, çökme hepsi bulunuyor. Ama devletimiz bu heyelanlardan hemen haberdar olmuştur ve ekibine buraya hemen gönderdi. Allah razı olsun, ekipler çalışmalarını burada sürekli devam ettiriyor. İnşallah kısa sürede bu ulaşımı bizlere sağlarlar. Temennimiz çalışmaların süratle devam etmesi, ulaşılamayan yerlere biran önce ulaşılması ve vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi. Devletimiz yanımızda, bizler onlara sonuna kadar güveniyoruz. İlçemizde 24 civarında köyümüze ulaşım sağlanamıyor. Şu anda köylerimizin ihtiyaçlarını gidermek için ulaşabildiğimiz yerlere kadar geldik ama daha ötesine geçemiyoruz. Zamanla ulaşılamayan köylerimize ulaşılacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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