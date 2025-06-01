İstanbul Trafiği Rahat Bir Nefes Alacak! Yeni Dönem Başlıyor

YENİ OTOYOL PLANI

Uraloğlu, Marmara Otoyol Ringi’nin olası bir İstanbul depreminde hayati bir alternatif güzergah olarak öne çıkacağını vurguladı. Ayrıca İstanbul’dan Akyazı, Nallıhan üzerinden Ankara’ya uzanacak yeni bir otoyol projesinin de planlandığını duyurdu.