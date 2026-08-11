Kastamonu'da Korkunç Kaza! Otomobil 15 Metreden Uçtu: Sürücü Öldü, Eşi ve 2 Çocuğu Ağır Yaralandı

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Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu-İnebolu kara yolunun Seydiler ilçesi Ödemiş köyü mevkisinde meydana geldi. İzmir’den ailesiyle birlikte memleketleri Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesine giden 43 yaşındaki Kadir Çokgezen’in kullandığı 35 HA 656 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten menfezin bulunduğu alana uçtu.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye Seydiler Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Kadir Çokgezen olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan eşi G.Ç. (42) ile çocukları İ.U.Ç. (15) ve E.B.Ç. (12), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Ağır yaralanan anne ve 2 çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede çalışma yaptı. Kadir Çokgezen’in cenazesi, araçtan çıkarılarak Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA