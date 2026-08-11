CHP MYK Kılıçdaroğlu Başkanlığında Toplanacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın saat 14.00'te Genel Merkez'de toplanacak. Toplantıda iç siyaset, ekonomi, dış politika, ihraçlar, il örgütlerine yönelik atamalar ve TBMM'de kabul edilen "Çerçeve Yasa"ya ilişkin değerlendirmelerin yapılması bekleniyor

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CHP MYK Kılıçdaroğlu Başkanlığında Toplanacak
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CHP MYK, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yasalaşmasının ardından yarın (12 Ağustos) saat 14.00'te bir araya gelecek.

İHRAÇLAR MASAYA YATIRILACAK

MYK'da; iç siyaset, bölgesel gelişmeler, dış politika, ekonomi, ihraçlar, il atamaları ve TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’a yönelik değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

'ÇERÇEVE YASA' SÜRECİ DEĞERLENDİRİLECEK

"Çerçeve Yasa"nın TBMM'den geçmesinin ardından bundan sonraki sürece yönelik değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi. Toplantıda, genel seçimlere yönelik saha çalışmalarının da ele alınacağı kaydedildi.

İL GEZİLERİ BAŞLIYOR

Öte yandan, parti örgütlerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta sonra il gezilerine başlanması planlanıyor. Ataması yapılmayan ve örgütlenme çalışmaları tamamlanmayan illerde ise sürecin bu hafta içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. İl başkanları toplantısının da atamaların tamamlanması halinde gelecek hafta yapılabileceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Kemal Kılıçdaroğlu
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