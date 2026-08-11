Erzurum'da Bir İnşaatta Göçük Yaşandı: 2 İşçi Yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında yaşanan göçükte, 2 işçi hafif yaralandı. Yaralı işçiler, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Erzurum'da Bir İnşaatta Göçük Yaşandı: 2 İşçi Yaralandı
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Olay, saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

İNŞAATTA ÇÖKME YAŞANDI, 2 İŞÇİ YARALANDI

Bir inşaatta birinci katın betonu dökülürken çökme yaşandı. Bu sırada 2 işçi, hafif yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçiler, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

AFAD İNŞAATTA İNCELEME YAPTI

Olayın ardından AFAD ekipleri, İl Müdürü Selahattin Karslı'nın nezaretinde inşaatta inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, göçük altında kalan kimsenin olmadığı belirlendi.

Kaynak: DHA

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iş kazası İnşaat Erzurum
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