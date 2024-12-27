Dev Dalgalar Sahil Yolunu Yuttu

Kastamonu fırtınaya teslim oldu. İnebolu'da dalgalar, sahil yolunu yerle bir etti.

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Dev Dalgalar Sahil Yolunu Yuttu

Gece etkili olan fırtına nedeniyle Karadeniz'de yüksekliği birkaç metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgalar, Kastamonu'da İnebolu-Cide sahil yolunun İsmetpaşa Caddesi kesiminde hasara yol açtı.

Dev Dalgalar Sahil Yolunu Yuttu - Resim : 1

Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolda, dalgaların caddeye taşıdığı moloz yığınlarının temizlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Öte yandan fırtına nedeniyle balıkçılar da Karadeniz'e açılamadı.

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Kaynak: AA

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