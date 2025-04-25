Kasksız Sürücüye 26 Bin Para Cezası

Aksaray’da plakasız ve kasksız motosiklet sürücüsüne 26 bin 965 lira ceza kesildi.

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Kasksız Sürücüye 26 Bin Para Cezası

Aksaray’da trafik ekiplerinin durdurduğu plakasız ve aynasız motosikletin kasksız olan sürücüsüne 26 bin 965 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, şehir genelinde motosiklet kullanıcılarına yönelik sıkı bir takip başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Paşacık Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde sürücüsünü kasksız gördüğü motosikleti durdurdu.

26 BİN 965 LİRA CEZA

Trafik ekipleri sürücüsü kasksız olan motosikletin plakasının bulunmadığını, herhangi bir tescil kaydının da olmadığını belirledi. Bunun üzerine yasal işlemlere başlayan trafik ekipleri, şasi numarası da olmayan motosikleti trafikten men ederek otoparka çektirdi. Sürücü M.Y.’ya (19) kasksız olarak aynasız ve plakasız motosiklete binmekten 26 bin 965 lira para cezası kesildi.



Kaynak: AA

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