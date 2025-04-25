Aydın'ın 5 İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi.

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Aydın'ın 5 İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ilçede gerçekleştirdikleri operasyon kapsamında 50 litre ev yapımı alkollü içki, 59 bin 480 makaron, 54 kg kıyılmış tütün, 3 adet aroma verici ele geçirilirken 7 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından sahtecilik ve kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü tarafından alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik Efeler, Nazilli, Kuşadası, Söke ve Didim’de bulunan ikamet ve işyerlerinde operasyon düzenlendi.

25 BİN MAKARON BULUNDU

Operasyon kapsamında yapılan arama ve denetimlerde, 50 litre ev yapımı alkollü içki, 34 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, 25 bin 80 adet doldurulmuş makaron, 54 kg kıyılmış tütün ve 3 adet aroma verici ele geçirildi. Bahse konu alkollü içkileri ve tütün mamullerini satışa hazır hale getiren ve elinde bulunduran 7 şüpheli hakkında 5607 ve 4733 SKM suçlarından yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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