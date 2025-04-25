Ordu’da Patpat Ağaca Devrildi, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu’nun Ulubey ilçesinde patpatın ağaca çarpması sonucu meydana gelen feci kaza bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

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Ordu’da Patpat Ağaca Devrildi, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu’nun Ulubey ilçesinde patpatın ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Kardeşler Mahallesi’nde saat 12.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Bayram’ın (81) kullandığı patpat, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak devrildi. Bu esnada sürücü hafif şekilde, patpatta bulunan eşi Ayşe Bayram (81) ise ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayşe Bayram, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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