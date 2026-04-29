Kars'tan Acı Haber: 15 Yaşındaki Kayıp Çocuk Ölü Bulundu

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale köyünde dün sabah saatlerinde hayvan otlatmaya giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale köyünde dün sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya götüren Afganistan uyruklu Kudret Ahmedi'den (15) köylüler haber alamadı.

Köylülerin ihbarıyla bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

KARS ÇAYI'NDA ÖLÜ BULUNDU

Dron destekli yapılan aramada yabancı uyruklu çocuk, Kars Çayı'nda ölü bulundu. Olay yeri incelemesi sonrası çocuğun cenazesi otopsi için Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Kars
Son Güncelleme:
