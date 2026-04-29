Şemdinli'den Acı Haber: Osman İçin 4 Günlük Umutlu Bekleyiş Kara Haberle Bitti
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dengesini kaybederek akan dereye düşen 8 yaşındaki Osman Taş'tan kahreden haber geldi. Komşu illerden gelen dalgıçların ve yüzlerce kişilik ekibin 4 günlük amansız mücadelesi acıyla noktalandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyü Korgan mezrasında, 26 Nisan'da dengesini kaybederek düştüğü derede kaybolan Osman Taş'ın bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, belediye ve Şemdinli Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına 4. gününde devam edildi.
Çalışmalara, Van Emniyet Müdürlüğü, Van İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD Van İl Müdürlüğünden dalgıçlar da destek verdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Yürütülen çalışmalar sonucu kaybolduğu yere yakın bir noktada çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Taş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA-DHA
Son Güncelleme: