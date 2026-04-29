Şemdinli'den Acı Haber: Osman İçin 4 Günlük Umutlu Bekleyiş Kara Haberle Bitti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dengesini kaybederek akan dereye düşen 8 yaşındaki Osman Taş'tan kahreden haber geldi. Komşu illerden gelen dalgıçların ve yüzlerce kişilik ekibin 4 günlük amansız mücadelesi acıyla noktalandı.

Son Güncelleme:
Şemdinli'den Acı Haber: Osman İçin 4 Günlük Umutlu Bekleyiş Kara Haberle Bitti
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyü Korgan mezrasında, 26 Nisan'da dengesini kaybederek düştüğü derede kaybolan Osman Taş'ın bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, belediye ve Şemdinli Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına 4. gününde devam edildi.

Çalışmalara, Van Emniyet Müdürlüğü, Van İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD Van İl Müdürlüğünden dalgıçlar da destek verdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yürütülen çalışmalar sonucu kaybolduğu yere yakın bir noktada çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Taş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA-DHA

O Şok Mesajlar Gizlenmişti: Gülistan Doku Dosyasında Baba Çapraz Sorguya Alınacak O Şok Mesajlar Gizlenmişti: Gülistan Doku Dosyasında Baba Çapraz Sorguya Alınacak
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı
Emlak Satışlarında Yeni Dönem: Tapuda Elden Ödeme Sona Eriyor! Tarih Belli Oldu Emlak Satışlarında Yeni Dönem: Tapuda Elden Ödeme Sona Eriyor! Tarih Belli Oldu
Gazeteci Rahmi Yıldırım Hayatını Kaybetti Gazeteci Rahmi Yıldırım Hayatını Kaybetti
Petrolün Ateşi Dindirilemiyor! Tarihi Kriz Kapıda Petrolün Ateşi Dindirilemiyor! Tarihi Kriz Kapıda
Devler Ligi'nde Gol Yağmuru: PSG, Bayern’i 5-4 Yıktı PSG-Bayern Maçında Gol Yağmuru