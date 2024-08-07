Karşıya Geçmeye Çalışıyordu... Otomobilin Çarpması Sonucu Öldü

Bilecik'te bir otomobil kavşaktan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle başını cama vuran vatandaş hayatını kaybetti.

Karşıya Geçmeye Çalışıyordu... Otomobilin Çarpması Sonucu Öldü

Bilecik'te Eskişehir-İstanbul karayolunda seyir halindeki İsmail K. idaresindeki otomobil, Küplü Kavşağı'ndan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Yaşar Doğan'a (58) çarptı.

BAŞINI CAMA VURDU

Çarpmanın etkisiyle başını aracın camına vuran Yaşar Doğan ağır yaralandı. Şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşar Doğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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Bilecik Trafik kazası
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