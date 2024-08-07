Bodrum Açıklarında Kaçak Göçmen Operasyonu!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 21 düzensiz göçmen ile beraberinde 11 çocuk yakalandı.

İL GÖÇ İDARESİ'NE GÖNDERİLDİLER

Göçmenler arasındaki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Kaynak: İHA