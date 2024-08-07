MEB, Merak Edilen Soruyu Yanıtladı: Yaz Tatili Kısaltılacak Mı?
MEB, yaz tatili süresinin 20 gün kısaltılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. MEB kaynakları haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
MEB'in yaz tatili süresini 20 gün kısaltmayı planladığı iddia edildi. İddiayla ilgili MEB kaynaklarından açıklama geldi.
MEB kaynakları yaptığı açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor. Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.
İŞTE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
1. Dönem ara tatil: 11-15 Kasım 2024
Sömestr tatili: 20 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025
2. Dönem ara tatil: 31 Mart 2025 – 4 Nisan 2025
Yaz tatili başlangıcı: 9 Eylül 2024
Yaz tatili bitişi: 20 Haziran 2025
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