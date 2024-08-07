MEB, Merak Edilen Soruyu Yanıtladı: Yaz Tatili Kısaltılacak Mı?

MEB, yaz tatili süresinin 20 gün kısaltılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. MEB kaynakları haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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MEB, Merak Edilen Soruyu Yanıtladı: Yaz Tatili Kısaltılacak Mı?

MEB'in yaz tatili süresini 20 gün kısaltmayı planladığı iddia edildi. İddiayla ilgili MEB kaynaklarından açıklama geldi.

MEB kaynakları yaptığı açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor. Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

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1. Dönem ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Sömestr tatili: 20 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025

2. Dönem ara tatil: 31 Mart 2025 – 4 Nisan 2025

Yaz tatili başlangıcı: 9 Eylül 2024

Yaz tatili bitişi: 20 Haziran 2025

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