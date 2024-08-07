Fıkra Gibi Olay: Hasta Tutuklu Yazarın Kitabı 'Sakıncalı' Denilerek Kendisine Verilmedi!

Türkiye’de yaşanan cezaevi ihalelerine bir yenisi daha eklendi. Hasta tutuklulara yönelik şiddet ve tecrit haberlerinin ardından, herkese ‘yok artık’ dedirtecek bir gelişme daha yaşandı.

10Haber’den Furkan Karabay’ın haberine göre, İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) 'hasta tutsaklar' listesinde yer alan Resul Kocatürk'e kaleme aldığı kendi kitabı verilmedi. Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Resul Kocatürk'ün mahkemeye yaptığı itiraz da reddedildi.

1995 yılında tutuklanan ve yaklaşık 28 yıldır tutuklu olan, Wernicke Korsakoff hastası Resul Kocatürk, cezaevinde "Tımarhanede 22 Gün-Çarmıhtaki Hasta Mahpuslar" adlı bir roman kaleme aldı. Kocatürk, 13 Ocak'ta yayımlanan romanında, 28 yıllık hapis sürecinde şahit olduğu hasta tutukluları, cezaevindeki şiddet olaylarını, gözlemlediği ve şahit olduğu durumları anlattı.

Hasta tutsak Resul Kocatürk'e, kendi kitabı "sakıncalı" denilerek verilmedi. Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nün 20 Mart'taki kararında kitabın incelendiği ve kurgu romanda geçen, "Devrimci tutsak", "Başgardiyana çarmıh işkencesinin insanlık dışı bir uygulama olduğunu, insanlık suçu işlediklerini söyledim", "Hükümet Berkin Elvan dosyasını zamana yayarak karartmak istiyor" ve "PKK tutsağı hevallerle birlikteyim" ifadelerinin karalayıcı ve provoke edici bulunduğu belirtildi. Cezaevi müdürleri ve psikoloğunun imzasıyla kitabın Resul Kocatürk'e verilmemesine karar verildi.

KARARA İTİRAZ ETTİ, İTİRAZIN REDDİNE İTİRAZ DA REDDEDİLDİ

Resul Kocatürk kararın ardından Kırıkkale İnfaz Hakimliği'ne itiraz dilekçesi sundu. "2021 yılından itibaren 1. baskısının yapıldığı Ocak 2024 tarihine kadar en az altı defa F Tipi Hapishane Mektup Okuma Komisyonu'nun denetiminden geçti ve her defasında bütün sayfaları ‘görülmüştür’ mührü basılarak onaylandı" diyen Kocatürk, yayınevi tarafından gönderilen prova baskısının da "Hapishane Eğitim Birimi" denetiminden geçtiğini belirtti. Resul Kocatürk'ün itirazını değerlendiren Kırıkkale İnfaz Hakimliği, cezaevi müdürlüğünün gerekçelerini "haklı" bularak kitabın sakıncalı olduğuna karar verip itirazı reddetti. Kocatürk, 15 Nisan'da ret kararı üzerine Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe daha yazdı. Kocatürk, defalarca onaydan geçen, prova baskılarının cezaevi denetiminden onay alan kitabının tarafına verilmesi gerektiğini savundu.

Resul Kocatürk'ün kitabının kendisine verilmemesi kararına itirazın reddine itirazını değerlendiren Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti. Kırıkkale İnfaz Hakimliği'nin kararını yerinde bulan mahkeme, kitapta yer alan altı sayfadaki ifadelerin "sakıncalı" olduğu tespitinin doğru olduğunu savundu. Mahkeme, itirazın reddine itirazı da reddederek Resul Kocatürk'ün cezaevinde yazdığı romanı yazarına verilmemesi gerektiğine karar verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem