Prof. Dr. Naci Görür'den Adana Depremlerine İlk Yorum

Prof. Dr. Naci Görür, Adana'daki depremlere ilişkin ilk değerlendirmesinde "Depremin doğrudan DAF ile ilgisi yok ama ondan enerji transfer etmiş olabilir. 6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir" dedi.

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Prof. Dr. Naci Görür'den Adana Depremlerine İlk Yorum

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6, bir dakika sonra da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Adana’daki depremleri değerlendirdi.

Görür, şunları kaydetti:

“Adana, Kozan/Mahyalar yakınında ve Saimbeyli Fay Zonunda 4,8 deprem oldu. Bu depremi gene 4’den büyük 2 artçı izledi. Depremin doğrudan DAF ile ilgisi yok ama ondan enerji transfer etmiş olabilir. 6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir. Sevgiyle.”

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Kaynak: Gerçek Gündem

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