Prof. Dr. Naci Görür'den Adana Depremlerine İlk Yorum

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6, bir dakika sonra da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Adana’daki depremleri değerlendirdi.

Görür, şunları kaydetti:

“Adana, Kozan/Mahyalar yakınında ve Saimbeyli Fay Zonunda 4,8 deprem oldu. Bu depremi gene 4’den büyük 2 artçı izledi. Depremin doğrudan DAF ile ilgisi yok ama ondan enerji transfer etmiş olabilir. 6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir. Sevgiyle.”

Kaynak: Gerçek Gündem