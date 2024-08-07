Tunceli'deki Orman Yangını 17 Saatte Söndürüldü

Tunceli'de dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 17 saatte kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Tunceli'deki Orman Yangını 17 Saatte Söndürüldü

Tunceli'nin Mazgirt ile Nazımiye ilçeleri arasında, yoğunlukta meşe ağaçlarının olduğu Zargoviç Ormanı'nda, dün saat 14.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgenin sarp oluşu ve araç yolu bulunmaması nedeniyle karadan müdahale edilemezken, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla, jandarmaya ait Sikorsky tipi helikopterlerle araziye 6 Jandarma Özel Harekat, 2 de Jandarma Asayiş Komando Timi, Orman İşletme Müdürlüğü'nden 17 personelin de aralarında olduğu toplam 147 personel sevk edildi.

Tunceli'deki Orman Yangını 17 Saatte Söndürüldü - Resim : 1

Ekiplere bölgedeki köylü ve gönüllüler de destek verdi. Diyarbakır Hava Grup Komutanlığı'ndan Jandarma Genel Komutanlığı'na ait bir S-70 tipi çok maksatlı yangın söndürme helikopteri de görevlendirildi.

Tunceli'deki Orman Yangını 17 Saatte Söndürüldü - Resim : 2

17 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Gece bir süre ara verilen söndürme çalışmaları, günün aydınlanmasıyla tekrar başladı. Helikopterin havadan, ekiplerin ve köylülerin de karadan müdahalesiyle yangın, sabah 07.30 sıralarında kontrol altına alınıp 17 saat sonra söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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