Kayseri'de 3 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza!

Kayseri'de 3 otomobilin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 sürücü yaralanırken, soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de 3 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada; 38 ABA 242 plakalı otomobil, 06 CRM 432 plakalı otomobil ve H.B. yönetimindeki 06 AZ 763 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada H.B. hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, kaza nedeniyle yoğunlaşan trafiğin tek şeritten akışını sağladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri ise yaralanan H.B.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada hasar alan otomobiller çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Kayseri Trafik kazası
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