Kontrolden Çıkan Otomobil Su Kanalına Çarptı! 1'i Çocuk 4 Yaralı

Bilecik'te Söğüt-Eskişehir karayolunda seyir halindeki otomobil sürücüsü Erhan Ö. (34) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun karşı tarafına savrularak, yol kenarındaki su kanalına çaptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Yonca Ö. (25) , Ferhat B. (18) ve 1 yaşındaki T.Ö. yaralandı. Yaralıları olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kaza yerinde tedbirler alırken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA