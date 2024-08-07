Bayburt'ta İş Cinayeti! Çatıdan Düşen İşçi Öldü

Bayburt’ta yenileme çalışmaları için bir binanın çatısına çıkan 52 yaşındaki işçi Ogün Karaer, düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karaer, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Bayburt'ta İş Cinayeti! Çatıdan Düşen İşçi Öldü

Bayburt’ta bir binanın çatısını yenildiği esnada boşluğa düşerek ağır yaralanan çatı işçisi Ogün Karaer (52) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde yaşandı. Cadde üzerindeki bir binanın çatısında çalışırken binanın içine düşen çatı işçisi Ogün Karaer, olay anında ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken kalbi duran Karaer, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan Karaer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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