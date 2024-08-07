Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı

Adıyaman’da hafif ticari araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Feci kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

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Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Serdar Özboyraz idaresindeki 34 CPB 771 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman merkez Petrol Mahallesi Türmüz Tepe Mevkii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü Serdar Özboyraz ile araçta bulunan Ahmet Barak, Hasan Eldemir ve Emrah Oktay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Serdar Özboyraz’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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