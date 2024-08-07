Kayıp Alzheimer Hastası Yaşlı Adamdan Sevindiren Haber

Samsun’da önceki gün evinden çıktıktan sonra kaybolan 3 çocuk babası Alzheimer hastası yaşlı adamdan sevindiren haber geldi. Yaşlı adam gece saatlerinde yakınları tarafından Samsun Adliyesi yakınındaki bir büfenin yanında bulundu.

Kayıp Alzheimer Hastası Yaşlı Adamdan Sevindiren Haber

Samsun’da kayıp olan 3 çocuk babası Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk babası, emekli banka çalışanı Ahmet Karagülle (81) önceki gün saat 16.00 sıralarında evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Karagülle ailesi Alzheimer hastası olan yaşlı adamın hayatından endişe ederek bulunması için polisten yardım istedi. Polis ve ailesi her yerde Ahmet Karagülle’yi ararken, yaşlı adam gece saatlerinde yakınları tarafından Samsun Adliyesi yakınındaki bir büfenin yanında bulundu.

Kaynak: İHA

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