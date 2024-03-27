Kariye'de başrolde Galata Kulesi'nde hilti ile çalışma yapan firma var: Açılış yılan hikayesine döndü

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020’de camiye dönüştürülmesine karar verdiği tarihi Kariye’nin birçok kez ertelendi. Fresk ve mozaikleri kapatılan Kariye’nin yaklaşık üç yıldır neden açılmadığına dair bir açıklama yapılmazken restorasyon süreci ise yine soru işaretlerine neden oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilen Kariye’de ilk namazın 30 Ekim 2020’de kılınacağı açıklandı. Hatta Kariye’nin Erdoğan’ın katılımıyla kılınacak Cuma namazı ile açılacağı detayı dahi kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Kariye’nin ibadete açılmasıyla ilgili hazırlıkların devam etmesi nedeniyle açılışın ertelendiğini” açıkladı. Ardından 2021 yılında dönemin Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Kariye’nin 2021 sonunda açılacağını duyurdu, fakat yine açılmadı. Daha sonra yandaş Sabah gazetesi, Kariye’nin 23 Şubat 2024 Cuma günü “ibadete açılacağını” bildirdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise yaptığı yeni açıklamayla Kariye’nin mayıs sonunda açılacağını kaydetti.

BAŞROLDE O FİRMA VAR

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Açılış tarihi yılan hikâyesine dönen tarihi Kariye’nin restorasyonunu ise Taksim Yapı isimli bir şirket tarafından yapılıyor. Şirketin sahibi Erhan Uludağ’ın eşi Sevilay Tuncer Uludağ ise AKP İstanbul İl yönetiminin eski yöneticisi. Aynı zamanda Taksim Yapı’nın eski ortaklarından olan Sevilay Tuncer Uludağ Galata Kulesi’nde hilti rezaletine imza atamasıyla tanınıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bünyesine geçirilen megakentin simge yapılarından Galata Kulesi’nde ‘restorasyon’ adı altında çalışma başlatılmış, 2020’de sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde ise kulenin içindeki duvarın hilti ile tahrip edildiği görülmüştü. Skandala imza atan E-S Yapı Şehircilik Mimarlık Restorasyon isimli firmanın ise Sevilay Tuncer Uludağ’a ait olduğu ortaya çıkmıştı.