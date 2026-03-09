Karasu Sahili'nde İHA Paniği! Ekipler Alarma Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde parçalanmış halde bulunan bir insansız hava aracı güvenlik alarmına neden oldu. Olay, Karasu’daki halk plajında meydana geldi. Sahilde şüpheli bir cisim gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, üzerinde pervane bulunan cismin bir İHA (insansız hava aracı) olduğu değerlendirildi. Parçalanmış halde bulunan İHA’nın kime ait olduğu ise henüz belirlenemedi.

GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

Patlayıcı ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. SAS Komutanlığı timleri tarafından yapılan ilk değerlendirme sonrası plaj çevresinde 400 metre yarıçaplı güvenlik çemberi oluşturularak alan boşaltıldı. Yetkililer, yapılan ilk incelemelerde İHA’nın el yapımı olabileceğini ve Rusya-Ukrayna Savaşı bölgesinden sürüklenmiş olma ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti. İHA’nın kaynağı ve içeriğine ilişkin incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA