İran'ın attığı füzenin Türk hava sahasına girmesi ve imha edilmesi sonrası Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan kınama geldi.

Azerbaycan'dan Türk Hava Sahasına Giren Füze İçin Kınama
Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti topraklarına yönelik gerçekleştirilen ve Gaziantep üzerinde etkisiz hale getirilen füze saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

İşte Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Türkiye Cumhuriyeti topraklarına yönelik gerçekleştirilen ve Gaziantep üzerinde etkisiz hale getirilen füze saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Bu tür eylemler bölgesel barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmakta olup kabul edilemez.

"AZERBAYCAN, TÜRKİYE'NİN YANINDADIR"

Kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile tam dayanışmamızı ifade ediyoruz. Türk hükümetinin halkının ve topraklarının güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz. Azerbaycan, Türkiye'nin yanındadır.

