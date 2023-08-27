Karaman'da tur otobüsü devrildi: 3'ü ağır 26 yaralı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 26 kişi yaralandı.

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Karaman'da tur otobüsü devrildi: 3'ü ağır 26 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 70 ABT 436 plakalı tur otobüsü, Susaklı Mahallesi Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi arkasında bulunan yokuşu çıkamadı.

Geriye doğru kayan ve kontrolden çıkan tur otobüsü, bir evin bahçesine devrildi.

Kazada aralarında araç sürücüsünün de olduğu 26 kişi yaralandı.

Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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