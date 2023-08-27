Meteoroloji'den 8 kent için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Ağustos Pazartesi günü için 8 kente yağış uyarısı yaptı.

MGM'nin web sitesinden yayınlanan uyarı şöyle: "Yapılan son değerlendirmelere göre; 28.08.2023 Pazartesi günü Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu, Sivas'ın güneyi ile Niğde'nin doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."