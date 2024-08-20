Karaman’da Trafik Kazası: Yol Trafiğe Kapatıldı

Karaman’da cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman’da Trafik Kazası: Yol Trafiğe Kapatıldı

Karaman’da Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde; M.İ. idaresindeki cip ile E.İ. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüje çıkarak yön levhalarına çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü E.İ. ile cipte yolcu olarak bulunan S.İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen itfaiye erleri araçların akü başlıklarını sökerek müdahale etti. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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