Konya'da Acı Kaza: Anne ile Oğlu Öldü

Konya- Afyonkarahisar kara yolu Akşehir Garı kavşağında saat 06.00 sıralarında; Cihat Yavuz yönetimindeki otomobil ile Hasan A.'nın (34) kullandığı tır çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Cihat Yavuz ve annesi Fatma Yavuz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılan Cihat Yavuz ve annesi Fatma Yavuz, kaldırıldıkları Akşehir Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Hasan A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA