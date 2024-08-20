Dilan Polat Tahliye Olur Olmaz Çorlu'ya Gitti

10 aydır kara para akladıkları gerekçesiyle cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın avukatlarının yaptığı itirazı inceleyen mahkeme, dün Polat'ın tutuksuz yargılanmasına hükmetti ve tahliye kararı verdi.

Dün cezaevinden çıkar çıkmaz Boğaz havası alan sosyal medya fenomeni bugün de eşi Engin Polat'ı ziyaret etmek için Çorlu'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na gitti. Polat, eşi Engin Polat ile cezaevinde yaklaşık 1 saat görüştü. Dilan Polat ise kayınpederi Sezgin Polat ile de cezaevinde yaklaşık 1 saat görüştü.

'ENGİN'İN DURUMU HİÇ İYİ DEĞİL'

Polat, cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu, "Tabii ki de çok mutluyuz. İlk kez bugün birbirlerini gördüler. Çok mutlu oldular" dedi. Gazetecilerin "Avukatınız görüşmeye geldi mi?" sorusu üzerine, "Evet geldi. Teşekkür ederiz" dedi. Doğu, "Engin'in durumu nasıl?" sorusu üzerine "Engin'in durumu hiç iyi değil" karşılığını verdi.

Dilan Polat ise bindiği araçta, gözyaşları döktüğü görüldü.

Kaynak: DHA