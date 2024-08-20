Kardeşi Sıla Doğu Paylaştı... Dilan Polat'tan Tahliye Sonrası İlk Fotoğraf!

'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra kardeşi Sıla Doğu’nun Sarıyer’de bulunan evinde çocuklarıyla bir araya geldi.

Sıla Doğu sosyal medya hesabı üzerinden kardeşinin son hali paylaştı. Fotoğrafta Polat'ın saçlarının beyazladığı ve kilo kaybı olduğu görüldü.

Sıla Doğu, paylaşımına “Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim” notunu düştü.