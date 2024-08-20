Freni Patlayan Kamyonet Kanala Düştü

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet su kanlına düştü.

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Freni Patlayan Kamyonet Kanala Düştü

Aydın’dan Söke yönüne doğru seyir halinde olan 35 AIL 528 plakalı malzeme yüklü kamyonet, freninin patlaması sonucu kaza yaptı. Kamyonetin sürücüsü Ali İhsan Bahçıvanoğlu, büyük bir soğukkanlılık göstererek aracı yol kenarına yönlendirmeyi başardı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetmemek için çabalayan Bahçıvanoğlu, bariyerlere çarptıktan sonra boş bir su kanalına düştü. Kazanın sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta ciddi maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Bölge Trafik ve Jandarma Trafik ekipleri, çevre güvenliğini sağlayarak kaza raporu düzenledi.

Kaynak: İHA

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