Düğün Yolunda Kaza: Aynı Aileden 4 Kişi Öldü

Batman’da pikap ile tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden Mardin’e düğüne gideceği öğrenildi.

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Düğün Yolunda Kaza: Aynı Aileden 4 Kişi Öldü

Batman-Kozluk karayolu Devecik mevkiinde yolun tek şeride düştüğü bölümde 06 FC 6240 plakalı pikap ile 23 BF 009 plakalı tır, sürücülerinin kontrolünden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde pikapta bulunan aynı aileden Medeni İba, Remziye İba, Neslihan İba ve Mensure Güler’in hayatını kaybettiğini, tır sürücüsünün ağır yaralandığını belirledi.
Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.

DÜĞÜNE GİDİYORLARMIŞ

Hayatını kaybedenlerin Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden Mardin’e düğüne gideceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Batman Trafik kazası
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