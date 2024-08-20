İstanbul'da Zincirleme Kaza! 5 Araç Birbirine Girdi: 2 Kişi Ölümden Döndü

İstanbul Küçükçekmece'de otomobille çarpışan hafif ticari araç park halindeki 3 araca daha çarptı .Toplam 5 aracın hasar gördüğü kazada 2 kişi yaralandı.

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İstanbul'da Zincirleme Kaza! 5 Araç Birbirine Girdi: 2 Kişi Ölümden Döndü

İstanbul Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi, 1. Aşık Veysel Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi. 34 KJ 8835 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, caddede seyir halindeyken ara sokaktan çıkan 46 NE 914 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi.

ARAÇ YAN YATTI

Öte yandan, kaza sırasında savrulan hafif ticari araç yan yattı. Araçta bulunan sürücü ve bir yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapanırken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Küçükçekmece Trafik kazası
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