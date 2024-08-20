Eniştesinden Çocuğa Cinsel İstismar: Mahkeme 3 Yıllık İstismarı Görmezden Geldi

İstanbul Küçükçekmece’de, 14 yaşındaki bir kız çocuk, aynı sokakta oturduğu teyzesinin evine ziyarete gittiği gün 53 yaşındaki ambulans şoförü olan eniştesi Ebuzeyit G.’nin cinsel saldırısına maruz bırakıldı. İstismar, kız çocuk 17 yaşına gelene kadar devam etti. Enişte çocuğun müstehcen görüntülerini telefonuna kaydetti.

'EĞER KONUŞURSAN KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM' TEHDİDİ

Bu görüntüler üzerinden tehdit edilen çocuk, istismarı ailesine anlatamadı. Evine idam ipi düzeneği kuran enişte, bu fotoğrafı çocuğa yollayarak 'eğer konuşursa kendisini öldüreceğini' söyledi. İstismar zanlısının ayrıca çocuğa, "Başkasıyla evlenemezsin, senin hayatında kimse olamaz. 18 yaşına girdiğinde sana imam nikahı kıyacağım" şeklinde ifadelerde bulunduğu da öğrenildi.

KUZENİN DOĞRU YAKLAŞIMI İSTİSMARI AÇIĞA ÇIKARDI

Çocuk ve istismar şüphelisinin bir AVM’de kahve içerken fotoğraflarının çekilerek teyzeye gönderilmesi sonrası aile üyeleri şüphelenmeye başladı. İstismarın boyutu ise çocuk 17 yaşına geldiğinde kuzeni C.K.’nın istismar şüphesini sormak için çocukla konuşmasıyla ortaya çıktı.

Kuzeninin çocuğu karşısına alarak suçlama yapmadan ve korkutmadan konuşması sonucu çocuk yaşadığı istismarı anlatmaya başladı. Çocuğun kuzeni C.K, "Ona korkma, ben buradayım ve sana inanıyorum dedim. 10 kadından 7'si sözlü, fiziksel, cinsel şiddeti yaşıyor. Ben senin arkandayım. Biz şimdi susarsak bunun önünü alamayız dedim. Anlattı, dinledim, sarıldım, sakinleşmesini bekledim. Sakinleştikten sonra şimdi izin verirsen karakola gideceğiz dedim. Karakoldan döndükten sonra kendine olan güveni arttı” ifadelerini kullandı.

FAİL SERBEST BIRAKILDI

Kuzeni C.K.’nın da desteğiyle Emniyet’e şikayetçi oldu. 12 Ağustos’ta gözaltına alınan istismar şüphelisi enişte 13 Ağustos’ta tutuklama talebiyle çıkarıldığı Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Mahkemenin kararında tutuklama kararının orantısız olacağı ifade edilerek “Mevcut delil durumu itibariyle tutuklanmasının telafisi imkânsız sonuçlara neden olabileceğine” vurgu yapıldı.

CİNSEL ORGANININ FOTOĞRAFINI GÖNDERDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

İstismar zanlısı Ebuzeyit G. savcılıkta verdiği ifadesinde cinsel istismarı reddederek kendisine iftira atıldığını iddia etti. İstismara maruz bıraktığı çocuğu kızı gibi gördüğünü ve çocuğu gibi ilgilendiğini öne süren G., “Kızım gibi görüyordum” ifadelerini kullandığı aynı ifadesinde 3-4 kez çocuğa cinsel organının fotoğrafını gönderdiğini itiraf etti.

Görüntülerin incelenmesi için Ebuzeyit G.’nin telefonuna el konulurken, çocuğun avukatı Sevda Demirtaş tutuksuz yargılama kararına itiraz ederek istismar zanlısının tutuklanmasını talep edecek.

İSTİSMARDA, ÇOCUKLA NASIL İLETİŞİM KURULMALI?

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, İstismar beyanının ardından çocuklarla kurulması gereken iletişim için şu adımların izlenmesini öneriyor:

Kaynak: Gerçek Gündem