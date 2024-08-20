AKP Transfer İçin İkna Edememişti: İYİ Parti'den İstifa Eden Bilal Bilici, CHP'ye Katıldı

14 Mayıs 2023’te İYİ Parti’den Adana Milletvekili seçilen ve 15 Mayıs 2024’te istifa eden Bilal Bilici CHP’ye katıldı. CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı öncesi partiye katılan Bilici’ye rozetini Özgür Özel taktı.

Bilici, CHP’ye katıldıktan sonra kısa bir konuşma yaptı ve “Genel Başkanımız Özgür Özel'in ortaya koyduğu değişim iradesi ülkemizde önemli bir sonuç getirdi ve ben de davete olumlu cevap verdim” dedi.

Bilici’yi daha önce AKP transfer etmek istemişti ancak yapılan görüşmelerde AKP'liler Bilici’yi partilerine katılmaya ikna edememişti.