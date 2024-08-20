Jandarma Teşkilatında 'Yasak Aşk' Krizi: İlçe Komutanı ve Tuğgeneralin İlişkisi Ankara’yı Karıştırdı

Resmî Gazete’de hafta sonu yayımlanan kararname ile Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarında yönetici kadrolarda yeni atamalar meydana geldi. İçişleri Bakanlığı’na bağlı 3 farklı birimde yapılan değişiklikler dikkat çekti.

Bu değişiklikler arasında özellikle Emniyet ve Jandarma teşkilatında yaşanan değişimler kamuoyunda ciddi yankı buldu. Kulislerde yapılan yeni atamalar konuşurken, Jandarma teşkilatında yaşanan yasak aşk, teşkilatta ve İçişleri Bakanlığı’nda tepkiyle karşılaştı.

T24’ten Tolga Şardan’ın yazısında, Jandarmada görevli olan bir tuğgeneral, ilçe jandarma komutanlığında görevli evli bir kadın subay ile yasak aşk yaşadı. Kadın subayın bu aşk sebebiyle hamile kaldığı öne sürülürken, bu konunun İçişleri Bakanlığı’na kadar gittiği belirtildi.

Şardan yazısında olayla ilgili şu detayları verdi:

“İçişleri Bakanlığı kulislerinde ilginç bir olayın değerlendirmesi yapılıyor birkaç gündür. Olayın tarafları ve içeriği nedeniyle iddiaların odağındaki Jandarma personelinin isimlerini açıklamak istemedim. Ancak isterlerse İçişleri Bakanlığı açıklama yapabilir! Aslına bakarsanız Jandarma teşkilatını rahatsız eden tek bir olay değil, aynı isimlerin olduğu olaylar zinciri.

HAMİLE KALDI İDDİASI

Doğu Anadolu'da orta ölçekli bir kentimizdeki olaylar zincirinin en tepesinde söz konusu kentin il jandarma komutanı ve bir yardımcısı var. İddiaya göre; daha önce Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan tuğgeneral rütbesindeki komutan geçen yıl tayinlerinden söz konusu kente atandı. Evini taşımadı. Bir bakıma bekar olarak görevini yürüttü. Ancak zaman içinde emrinde ilçe jandarma komutanı olarak görev yapan kadın subayla aralarında yakınlaşma yaşandı. Kadın subayın eşi de aynı kentte ancak başka bir Jandarma birliğinde görevli subaydı. Bu arada söz konusu komutanın yardımcılarından birisi de Komutan'ın benzeri bir süreç içindeydi. O da emrindeki kadın subaylar ve astsubaylarla gönül ilişkisine girmekten geri durmadı. Yaşananlar, kısa sürede tüm kentte duyuldu. Hatta ilçe jandarma komutanı kadın subayın, il jandarma komutanından hamile kaldığı iddiası ortaya atıldı.

‘ELİMDE GÖRÜNTÜ VAR’ TEHDİDİ

Bunlar yaşanırken genç kadının eşi, yaklaşık 6 ay önce kent içinde 300 promil alkollü olarak araç kullanırken polise yakalandı. Polise karşı mukavemet gösteren subay hakkında valilik idari, adliye ise adli soruşturma başlattı. İkinci olayın yaşanmasından sonra, alkollü olarak yakalanan subay, emrindeki kadın personelle birlikte olduğu iddia edilen il jandarma komutan yardımcısını, "elimde görüntüleriniz var" diyerek tehdit etti. Komuta kademesi, görüntülere ulaşabilmek amacıyla valilik nezdinde devreye girip alkollü araç kullanırken yakalanan subayın ceza almasını önlemek amacıyla devreye girdi, fakat başarılı olamadılar.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMEDİ

Aynı dönemde il jandarma komutanından hamile kaldığı iddia edilen kadın subayın eşi, boşanma davası açtı. Hamile kadın subay, görevden ayrılınca yerine yeni atama yapıldı. Yaşananlar kısa zamanda Ankara'ya yansıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nda duymayan kalmadı. Yaşananlara sinirlenen Yerlikaya'nın görevden alınması talimatını verdiği il jandarma komutanı emekli edildi. İki yardımcısı da komutanla birlikte emekli edildi. Bildiğim kadarıyla sürecin araştırılması için jandarmadan herhangi bir müfettiş görevlendirilmedi.”

Kaynak: Gerçek Gündem