Yine Futbol, Yine Kaos! Eyüpspor Taraftarları Belediyeyi Taşladı

Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, skandal bir olayla gündeme geldi. Kendilerini Eyüpspor taraftarı olarak tanıtan 10 kişilik bir grup, CHP'li Eyüpsultan Belediye binasına saldırıda bulundu.

Eyüp Belediyesi'nin Eyüpspor'a destek vermediğini iddia eden şahıslar, yanlarında getirdikleri taşlarla belediye binasına saldırıp hakaretler savurdu.

Saldırıya ilişkin olarak Eyüpspor ve Eyüpsultan Belediye'sinden henüz açıklama gelmedi.