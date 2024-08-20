Yine Futbol, Yine Kaos! Eyüpspor Taraftarları Belediyeyi Taşladı

Trendyol Süper Lig'in 2'nci haftasında Eyüpspor, dün Bodrum FK'yı 4-1 mağlup etti. Dün oynanan maçın ardından bu sabah Eyüpspor taraftarı olduğu iddia edilen bir grup, kulübe destek vermedikleri gerekçesiyle Eyüpsultan Belediyesi'nin binasına taşlı saldırıda bulundu.

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Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, skandal bir olayla gündeme geldi. Kendilerini Eyüpspor taraftarı olarak tanıtan 10 kişilik bir grup, CHP'li Eyüpsultan Belediye binasına saldırıda bulundu.

Eyüp Belediyesi'nin Eyüpspor'a destek vermediğini iddia eden şahıslar, yanlarında getirdikleri taşlarla belediye binasına saldırıp hakaretler savurdu.

Saldırıya ilişkin olarak Eyüpspor ve Eyüpsultan Belediye'sinden henüz açıklama gelmedi.

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