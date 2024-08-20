Malatya'da uyuşturucu Operasyonu: Binlerce Hap Ele Geçirildi

Malatya'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

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Malatya'da uyuşturucu Operasyonu: Binlerce Hap Ele Geçirildi

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

3 şüphelinin üzerinde, 3 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda 3 bin 23 sentetik hap ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ü.A, F.Y ve T.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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