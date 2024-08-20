Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga!

Şanlıurfa'da Maşuk-TOKİ yolundaki bir akaryakıt istasyonunda dün gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kimin ateş ettiği bilinmeyen kavgada, İbrahim Halil Yıldırım'a kurşun isabet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 GÖZALTI

İbrahim Halil Yıldırım'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA