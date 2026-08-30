Karadeniz'de İHA Paniği, Giriş Çıkışlar Kapatıldı

Karadeniz'de İHA paniği yaşandı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçılar tarafından fark edilen İHA sonrası limana giriş çıkışlar kapatıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler İHA'yı kontrollü şekilde imha etti.

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Karadeniz'de İHA Paniği, Giriş Çıkışlar Kapatıldı
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, balıkçılar tarafından liman bölgesinde fark edilen İHA, kısa süreli paniğe neden oldu.

LİMANDA İHA PANİĞİ, GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Edinilen bilgilere göre, Alaplı Limanı açıklarında bir İHA fark edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınırken, tedbir amacıyla limana giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.

İHA SAHİL GÜVENLİK TARAFINDAN İMHA EDİLDİ

İHA’nın bir süre sonra dalgaların etkisiyle Karadeniz Ereğli açıklarına doğru sürüklendiği öğrenildi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, İHA’yı kontrollü şekilde imha etti. İmha işleminin ardından ekipler tarafından bölgede tarama çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Alaplı Limanı’ndaki giriş ve çıkış yasağı kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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