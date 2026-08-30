İstanbul'un Göbeğinde Kafeye Silahlı Saldırı, Yaralılar Var

İstanbul Bayrampaşa'da otomobille gelen şüpheliler, müşterilerin bulunduğu kafeye silahla ateş açtı. Saldırıda yaralanan 3 müşteri ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille kafenin önüne gelen şüpheliler silahla ateş açarak kaçtı.

AÇILAN ATEŞTE 3 MÜŞTERİ YARALANDI

Açılan ateş sonucu kurşunlar 3 müşteriye isabet etti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kurşunların iş yerine de isabet ettiğini tespit etti.

EKİPLER GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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