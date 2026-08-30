Antalya'da Ciğerlerimiz Yanıyor: Manavgat ilçesinde Orman Yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

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Manavgat'a bağlı Düzağaç Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına 15 yangın söndürme helikopteri, 3 yangın söndürme uçağı, 54 arazöz, 4 iş makinesi ile 350 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale başlatıldı.

Kaynak: DHA

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