Antalya'da Ciğerlerimiz Yanıyor: Manavgat ilçesinde Orman Yangını

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manavgat'a bağlı Düzağaç Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına 15 yangın söndürme helikopteri, 3 yangın söndürme uçağı, 54 arazöz, 4 iş makinesi ile 350 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale başlatıldı.

Kaynak: DHA