Belediye Başkan Yardımcısı Halı Sahada Yere Yığıldı! Kalp Krizi Geçirdiği Ortaya Çıktı

Bursa’nın Karacabey ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Turan Uzun, katıldığı halı saha maçında birden yere yığıldı. Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Uzun’un kalp krizi geçirdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Halı Sahada Yere Yığıldı! Kalp Krizi Geçirdiği Ortaya Çıktı

Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turan Uzun, düzenli olarak katıldığı halı saha maçında fenalaşınca aniden yere yığıldı. Uzun’un yere düştüğü gören arkadaşları hemen ilk müdahalede bulunup 112 ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Uzun, Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yapılan Uzun, hayata tekrar tutundu. İlk müdahalenin ardından Uzun, daha ileri tedavi için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Turan Uzun'un kalp krizi geçirdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Halı Sahada Yere Yığıldı! Kalp Krizi Geçirdiği Ortaya Çıktı - Resim : 1

Öte yandan, Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı olan Turan Uzun, ilçede çeşitli projelere ve etkinliklere öncülük eden bir isim olarak tanınıyor. Spor ve sosyal aktivitelerle de aktif olarak ilgilenen Uzun, yerel halk tarafından sevilen bir isim.

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Kaynak: İHA

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