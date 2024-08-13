Karabük'te Peş Peşe 3 Kaza: 2’si Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Karabük'te peş peşe üç ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2’si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Karabük'te Peş Peşe 3 Kaza: 2’si Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Karabük’te art arda meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen ilk kazada S. D. idaresindeki otomobil, Y.A. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan N.K. yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ARIZA YAPAN OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI

İkinci kaza Kemikli Rampalarında meydana geldi. Y.K. idaresindeki otomobil, arıza yapması nedeniyle yolun kenarında park halinde bekleyen Ş.Ç. idaresindeki kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile E.D.K. (7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKIP ŞARAMPOLE UÇTU

Üçüncü kaza Bartın-Safranbolu kara yolunda meydana geldi. M.E.A. idaresindeki otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole uçtu. Kazada sürücü ile İ.Ö.A. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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